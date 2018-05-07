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В правительстве РФ раскритиковали проект приказа Роскомнадзора о блокировках

07 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ пришла к выводу, что проект приказа Роскомнадзора (РКН) о блокировках «необоснованно расширяет полномочия», поэтому нуждается в доработке. В свою очередь представители РКН настаивают, что обсуждаемый приказ необходим для исправления ошибок в решениях судов, рассказывает «Коммерсант», эксперты же опасаются, что предложенный порядок позволит РКН блокировать любой ресурс на его усмотрение. Об этом сообщает Pravo.ru.

По этому приказу РКН сможет самостоятельно устанавливать адрес, имя или указатель страницы, которая содержит запрещенную информацию, если были выявлены ошибки. При этом критерии ошибок не описываются в документе.

Источники сообщают, что от РКН ожидали проекта, который будет определять, как идентифицировать сайты, которые используются для обхода блокировок (VPN и прокси). Представленная версия позволяет ведомству блокировать сам ресурс, а не тот, который используется для обхода блокировок. Кроме того, Роскомнадзор «присваивает» чужие задачи — такие решения должны приниматься судами или прокуратурой. Также РКН требует полномочий на блокировку сайтов по делу об административных правонарушениях. Эксперты предполагают, что такой порядок смог бы «легализовать» миллионные блокировки IP-адресов, которые допустил РКН при борьбе с Telegram.

Конечный вариант проекта приказа появится после 7 мая 2018 года, когда завершатся антикоррупционная экспертиза и его общественное обсуждение.

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