Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 мая 2018 года, 17:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу АМКУ по «бензиновому делу»

07 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

2 мая 2018 года Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета Украины о совершении компанией «ВОГ Ритейл» вместе с другими участниками рынка горючего антиконкурентных согласованных действий и наложении на нее штрафа в размере 54,03 млн гривен. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Напомним, что решением Комитета от 28 октября 2016 года №480-р были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции действия компаний WOG, ОККО, SHELL, AMIC, SOCAR и Parallel в течение 2013—2016 годов, заключающиеся в следующем:

1) в установлении и поддержании на информационных табло стационарных АЗС схожих между собой розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо,

2) в установлении условий реализации бензина марки А-95 и дизельного топлива, при которых доступ потребителя к информации о размере окончательных розничных цен ограничен вследствие применения сложных и непрозрачных программ лояльности, условий проведения акций и предоставления скидок.

По результатам судебного рассмотрения вступили в законную силу решения Хозяйственного суда г.Киева, которыми было отказано ПИИ «АМИК Украины» (бренд AMIC), ООО «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), ООО «Параллель-М ЛТД» (бренд Parallel) в удовлетворении исков о признании частично недействительным решения Комитета по «бензиновому делу».

При этом ООО «ПаралельМЛТД» (бренд Parallel) предоставило Комитету копии документов, подтверждающих уплату штрафа в размере 1 438 млн грн и пени в размере 100% суммы штрафа.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 17 (1061) от 24/04/18 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 17 (1061)
Документы и аналитика

Семейные ценности

Отрасли практики

Только через мой труд

Репортаж

Re:структурные перемены

Тема номера:

Сила толка

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом