Сегодня 07 мая 2018 года, 17:49

Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу АМКУ по «бензиновому делу»

2 мая 2018 года Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета Украины о совершении компанией «ВОГ Ритейл» вместе с другими участниками рынка горючего антиконкурентных согласованных действий и наложении на нее штрафа в размере 54,03 млн гривен. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Напомним, что решением Комитета от 28 октября 2016 года №480-р были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции действия компаний WOG, ОККО, SHELL, AMIC, SOCAR и Parallel в течение 2013—2016 годов, заключающиеся в следующем:

1) в установлении и поддержании на информационных табло стационарных АЗС схожих между собой розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо,

2) в установлении условий реализации бензина марки А-95 и дизельного топлива, при которых доступ потребителя к информации о размере окончательных розничных цен ограничен вследствие применения сложных и непрозрачных программ лояльности, условий проведения акций и предоставления скидок.

По результатам судебного рассмотрения вступили в законную силу решения Хозяйственного суда г.Киева, которыми было отказано ПИИ «АМИК Украины» (бренд AMIC), ООО «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), ООО «Параллель-М ЛТД» (бренд Parallel) в удовлетворении исков о признании частично недействительным решения Комитета по «бензиновому делу».

При этом ООО «ПаралельМЛТД» (бренд Parallel) предоставило Комитету копии документов, подтверждающих уплату штрафа в размере 1 438 млн грн и пени в размере 100% суммы штрафа.