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НАПК вынесло предписание Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного

07 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло предписание исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подопечного.

Об этом сообщает пресс-служба агентства, передает «УП».

«Нацагентство приняло решение о внесении предписания и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина», — говорится в сообщении.

В НАПК заявляют, что г-н Ларин не сообщил о наличии у него конфликта интересов, ведь в его подчинении в течение длительного времени была жена.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков получил предписание от НАПК в отношении подчиненного начальника «Перлини Прикарпаття».

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