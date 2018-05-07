Сегодня 07 мая 2018 года, 17:49

Парламентариям предлагается решить вопрос удостоверения копий электронных доказательств

Народный депутат Украины Максим Микитась зарегистрировал проект закона о внесении изменений в статью 100 Гражданского процессуального кодекса Украины (относительно удостоверения копий электронных доказательств) №8281.

Часть 3 статьи 100 ГПК будет изложена в такой редакции: «Участники дела имеют право подавать электронные доказательства в бумажных копиях, заверенных в нотариальном порядке. Бумажную копию электронного доказательства нельзя считать письменным доказательством».

Несовершенство действующей редакции статьи Кодекса заключается в том, что в ней не указано, каким образом должна быть заверена бумажная копия электронного доказательства — подписью или нотариально.

«Такие нормы права только запутывают участников гражданского процесса, но и порождают пробелы права. Судьи не знают, как выполнить такую неоднозначную норму права. Участники процесса по-разному ее воспринимают и толкуют по своему усмотрению. Судьи могут применить ее неправильно и не нести ответственности, ведь формально нарушение процесса не состоится из-за пробелов права в процессуальном законодательстве», — отмечает автор в пояснительной записке. Также он прогнозирует, что принятие законопроекта даст возможность быстрее рассматривать дела, в которых используются электронные доказательства.