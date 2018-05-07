Сегодня 07 мая 2018 года, 16:27

Экс-глава ГСЧС обратился в Минюст с требованием о принудительном восстановлении его в должности

Бывший глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Бочковский подал заявление в Министерство юстиции Украины, чтобы его в принудительном порядке восстановили в должности. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Игорь Федоренко в эфире телеканала «112 Украина», передает сайт «ГОРДОН».

По словам адвоката, из выступлений известных украинских политиков ясно, что «будет делаться все, чтобы затянуть рассмотрение» заявления его подзащитного.

«Мы надеемся, что они отложат политику и возьмутся за закон. И в течение 10 дней мы получим приглашение на проведение исполнительных действий, а именно — на принудительное восстановление Сергея Станиславовича на работе вследствие действий Государственной исполнительной службы», — заявил он.

25 марта 2015 года г-н Бочковский и его заместитель были задержаны на заседании Кабинета Министров Украины по подозрению в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов. Сразу после этого они были уволены решением правительства.

28 марта с.г. Печерский райсуд Киева арестовал Сергея Бочковского и его заместителя. Обоим бывшим чиновникам суд назначил залог для освобождения. В этот же день следствие выдвинуло им новое обвинение — вымогательство денег у подчиненных. 1 апреля с.г. оба бывших чиновника были выпущены на свободу.

2 ноября 2015 года МВД передало в суд обвинительный акт против Бочковского и Стоецкого.

25 апреля 2018 года Окружной административный суд г.Киева признал незаконным распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС и восстановил его в должности.

27 апреля с.г. Сергей Бочковский пришел в ГСЧС на работу, но его не пустили. В кадровом управлении ГСЧС отметили, что для допуска Бочковского на рабочее место нужно специальное распоряжение правительства. Его адвокат сообщил, что клиент подал соответствующее заявление в КМУ.