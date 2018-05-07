Сегодня 07 мая 2018 года, 16:27

Введение процедуры «упрощенных закупок» может сделать тендеры более доступными для малого и среднего бизнеса

Введение новой системы публичных закупок пару лет назад позволило, с одной стороны, предоставить больше возможностей для бизнеса, а с другой — для различных злоупотреблений в этой сфере. Именно о злоупотреблениях, как правило, чаще всего говорилось в ходе экспертного обсуждения работы системы.

В результате на рассмотрение Верховной Рады Украины был подан президентский законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины» (№8265) (законопроект).

Отметим, что значительная часть тендерных предложений, наиболее экономически выгодных по результатам аукциона, отклоняются заказчиками на основании несоответствия условиям тендерной документации. Решить эту проблему предлагается путем предоставления участнику права исправлять ошибки в поданных вместе с тендерным предложением документах, обнаруженные заказчиком после раскрытия тендерных предложений. Такое право должно быть реализовано в течение одного рабочего дня с момента размещения заказчиком в электронной системе закупок сообщения с требованием об устранении несоответствий.

При этом законопроектом предлагается установить четкий перечень информации и документов, в которые могут быть внесены изменения.

По мнению Александра Бондарчука, управляющего партнера ЮФ ADS Legal Group, предоставление 24 часов на исправление участником ошибок в документах тендерного предложения смогло бы эффективно повлиять на экономию бюджетных средств, так как уменьшится количество несущественных причин, из-за которых заказчики часто отклоняют самые выгодные предложения. «Но в проекте №8265 четко фиксируется перечень документов, которые участникам можно будет заменить на протяжении 24 часов, а также ограничено количество уведомлений о найденных заказчиком ошибках — одно уведомление для одного участника. Такие правила игры опять приведут к процветанию «своих компаний», чьи ошибки в тендерных предложениях заказчики будут искать более тщательно, чем в документации других участников, а значит, недочеты у «своих» будут исправлены вовремя», — отмечает он.

Еще один аспект, на который обращают внимание авторы законопроекта, — введение процедуры «упрощенных закупок». Такая процедура будет применяться для приобретения заказчиком закупки товаров, работ и услуг, стоимость которых равна или превышает 50 тыс. грн и не превышает стоимости, установленной в абзацах 2 и 3 части 1 статьи 2 предложенной редакции Закона Украины о публичных закупках (Закон). То есть речь идет о пороге стоимости для товаров и услуг в размере 200 тыс. грн, а для работ — 1,5 млн грн.

«Законопроект №8265 предлагает возложить на заказчиков обязанность проведения «допороговых» закупок именно с применением новой процедуры — «упрощенной закупки».

Обязанность проведения закупок с применением электронного аукциона системы ProZorro предоставит бизнесу доступ к участию в таких закупках, а также обеспечит прозрачность их проведения.

Тем не менее для некоторых представителей малого и среднего бизнеса данные изменения могут стать новым вызовом, поскольку большинство из них принимали ранее участие исключительно в бумажных «допороговых» закупках и не имеют практики участия в электронных закупках», — уверен Ярослав Романчук, адвокат, управляющий партнер EUCON Международный правовой центр.

Подробнее о законопроекте читайте в статье «Публичный контакт» (газета «Юридическая практика» №18 (1062) от 8 мая 2018 года).