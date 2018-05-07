Сегодня 07 мая 2018 года, 14:44

Завтра вступает в силу новый порядок зачисления в первый класс

Отбор на свободные места в школу будет производится с помощью жеребьевки на барабане

Министерство юстиции Украины зарегистрировало порядок зачисления учащихся в первый класс начальной школы. Документ вступает в силу 8 мая, после опубликования в «Официальном вестнике Украины», сообщает ZN,ua. Ознакомиться с его окончательной редакцией можно по ссылке.

Для вступления в первый класс первоклассников не будут заставлять проходить конкурсы на проверку знаний (как предполагалось ранее), теперь любой ребенок может попасть в школу по территориальному принципу, и школа не имеет права отказать ему в приеме.

Приказ Министерства образования и науки Украины об утверждении Порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования датирован еще 16 апреля с.г.

Этот Порядок определяет механизмы:

- зачисления детей в учреждения образования для получения начального, базового или профильного среднего образования по дневной форме обучения;

- перевод учащихся с одного учебного заведения в другое;

- отчисления учащихся из учебных заведений.

Согласно документу, свободные места – места, на которые может быть зачислена ребенка (детей) в пределах способности учебного заведения и норматива наполняемости классов, определенного Законом Украины «Об общем среднем образовании». В соответствии с актом, «дети, имеющие право на первоочередное зачисление» – это дети, проживающие на территории обслуживания учебного заведения. В свою очередь территория обслуживания определяется как административно-территориальная единица (или ее часть или отдельные дома), определенная и закрепленная местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления за учебным заведением для обеспечения права каждого ребенка, проживающего на этой территории, на получение начального и / или базового среднего образования в учебном заведении, которое является наиболее доступным и близким к месту жительства ребенка.

Зачисление в учреждения образования осуществляется в соответствии с приказом его руководителя, который выдается на основании заявления одного из родителей ребенка.

К заявлению прилагаются:

1) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, удостоверяющего личность соискателя образования (при представлении копии предъявляется оригинал соответствующего документа);

2) оригинал или копия медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о «Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 августа 2010 года № 682;

3) оригинал или копия соответствующего документа об образовании (при наличии).

Зачисление детей в учреждение образования осуществляется, как правило, до начала учебного года и в соответствии с территорией обслуживания (кроме учебных заведений II, II-III степеней и III степени).

Местным властям рекомендовано не позднее чем за месяц до завершения приема заявлений определять дату начала приема заявлений о зачислении. Такой срок не может быть менее одного месяца (в 2018 году – не менее трех недель). Зачисление детей в начале и в течение учебного года осуществляется на свободные места.

Информация о закрепленной за учреждением территории обслуживания, способности учебного заведения (максимальной вместимости), числе учащихся в каждом классе и, соответственно, наличии свободных мест в каждом из них обязательно публикуется в учебном заведении и на его сайте (не позднее чем за месяц до начала приема заявлений учебными заведениями).

Решение местного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о закреплении территории обслуживания за учреждением образования рекомендовано обнародовать на сайте соответствующего органа, как правило, не позднее чем за шесть месяцев до начала приема заявлений о зачислении в учебные заведения.

Заявление о зачислении ребенка в первый класс учебного заведения, за которым закреплена территория обслуживания, на которой проживает этот ребенок, и необходимые документы представляются в школу одним из родителей ребенка лично до 31 мая. Кроме того, заявления и документы до 31 мая могут быть поданы в другие учебные заведения (без ограничения их количества) для зачисления на свободные места.

В течение 01-15 июня заявления о зачислении детей не принимаются, что не исключает права родителей подавать заявления после 15 июня на свободные места. Присутствие ребенка при подаче заявления, жеребьевка или ее зачисления не является обязательным, не может быть потребовано работниками учебного заведения или быть условием ее зачисления.

Если по состоянию на 31 мая количество поданных заявлений не превышает общего количества мест в первом (первых) классе (классах), не позднее 1 июня с.г. издается приказ о зачислении всех детей. Список зачисленных учащихся с указанием их фамилий публикуется исключительно в учебном заведении.

Жеребьевка для зачисления на свободные места проводится в период с 5 по 10 июня. Она осуществляется с помощью барабана, ящика или другого устройства, который должен быть изготовлен из прозрачного материала, с использованием одинаковых по размеру, цвету, весу, форме и другим признакам шариков, карточек, листов бумаги и т.п. (далее – жребий). Общее количество жеребков должно быть равно количеству детей, претендующих на свободные места. Жребии к их помещения в устройство демонстрируются присутствовать участникам жеребьевки, имеющих право осмотреть как жребий, так и устройство.

Решения, действия или бездействие руководителя или работников учебного заведения (в том числе по вопросам неправомерного отказа в зачислении в учреждения образования) в течение двух рабочих дней могут быть письменно обжалованы в орган, в сфере управления которого находится учебное заведение.