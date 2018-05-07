Сегодня 07 мая 2018 года, 16:27

Премьер недоволен методами, использованными на выборах 29 апреля 2018 года

Глава правительства Владимир Гройсман коснулся темы оценки выборов в объединенные территориальные общины, которые прошли 29 апреля 2018 года. Результаты волеизъявления стали одной из тем дискуссии на заседании СНБО, передает сайт Кабинета Министров Украины.

«По оценкам экспертов, эти выборы стали одними из самых грязных после Революции достоинства. А сколько это может продолжаться? Один Майдан встал из-за фальсификации, второй — из-за неуважения к людям, и сейчас за продовольственные наборы снова покупают голоса. Это для этого мы делали децентрализацию? — сказал премьер-министр. — Надо способствовать тому, чтобы люди могли выбирать власть. С теми, кто приходит на нечестной волне, надо жестко бороться».

Премьер подчеркнул, что правоохранительные органы уже занимаются расследованиями. «Напомню: мы одобрили проект закона об ответственности (за неправомерные действия при выборах). И когда мы сделаем это законом, ситуация улучшится. Покупаешь голоса — будешь сидеть в тюрьме», — добавил г-н Гройсман.

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