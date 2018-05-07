Сегодня 07 мая 2018 года, 16:27

В столице уже фиксируют нарушения ПДД с помощью дорожных камер в тестовом режиме

Осенью в Украине заработает закон, позволяющий фиксировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме. В рамках подготовки к этому процессу киевские городские власти установят две с половиной сотни its-видеокамер, которые будут считывать номерные знаки автомобилей и выявлять нарушителей.

Сколько водителей, игнорирующих ПДД, за первые пару месяцев работы камер в тестовом режиме зафиксировала городская система наблюдения UBR.ua, рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрий Назаров.

Пока что в тестовом режиме в Киеве работают две интеллектуальные видеокамеры, которые уже фиксируют нарушения ПДД. «Письма счастья» водителям пока еще не отсылают, но объем собранных на нарушителей материалов поражает. Городской бюджет может заработать на одних лишь нарушителях скоростного режима и правил парковки десятки миллионов гривен.