Сегодня 07 мая 2018 года, 13:02

Война властей РФ против мессенджера Telegram: юридические и технические аспекты

Суд по делу Telegram актуализировал вопрос обхода блокировки с помощью VPN. Эту технологию заблокировать невозможно

Сначала они распространяли инструкции обхода блокировки Telegram. Затем инструкции, как сделать бумажные самолетики. Они — это адепты свободного интернета в России, а история о его ограничении вполне может войти в учебники по контролю массовой информации. Но, похоже, именно эта история войдет в раздел величайших провалов.

В апреле 2017 года ФСБ РФ обратилась с запросом к Telegram Messenger Limited Liability Partnership о предоставлении информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей сети интернет. По данным российских СМИ, ФСБ заинтересовали сообщения шести предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. Мессенджер отказался передавать спецслужбам ключи дешифровки для доступа к переписке пользователей. Через год, 13 апреля, Таганский районный суд г.Москвы удовлетворяет иск Роскомнадзора об ограничении на территории РФ доступа к информационным ресурсам, функционирование которых обеспечивается Telegram. Через три дня российские провайдеры начали блокировать IP-адреса, используемые мессенджером. По информации СМИ, за первую неделю было заблокировано 18 млн адресов. Но Telegram продолжает работать, а вот «под раздачу» попали Amazon и Google и многие другие ресурсы.

Software Developer в Micro Focus Сергей Закрасовский в комментарии «ЮП» отметил, что Telegram заблокировать достаточно сложно, так как он использует не один IP-адрес, а такие сервисы, как Amazon Web Services (AWS), а также облака Google. К примеру, AWS — это целая инфраструктура платформ облачных веб-сервисов. «Другими словами, облачные сервисы позволяют Telegram использовать целые наборы, сотни и даже тысячи IP-адресов. Роскомнадзору нужно их заблокировать. Поэтому регулятор блокирует диапазоны IP-адресов целыми подсетями», — комментирует г-н Закрасовский. Подсеть — это логическое разделение сети IP, компьютеры, входящие в одну подсеть, принадлежат одному диапазону IP-адресов.

«Вот тут и начинаются проблемы у других клиентов Amazon, которые арендуют облака у Amazon или Google и попадают в диапазон блокировки той или иной подсети», — объясняет IT-специалист.

В сети все чаще стали появляться инструкции об обходе блокировки Telegram с применением анонимайзеров и VPN-технологий. Можно ли заблокировать VPN?

Сергей Закрасовский говорит, что теоретически VPN заблокировать невозможно. Virtual Private Network (VPN) — это виртуальная частная сеть. Г-н Закрасовский приводит пример: «Допустим, IP-адрес сервиса Telegram 256.23.25.65. Для передачи сообщения Telegram подключается к этому адресу. Если этот адрес блокируется и сообщения поступать на него не могут, на арену выходит VPN. «Он работает так: где-то (к примеру, в Зимбабве) стоит узел VPN. И клиент, то есть пользователь VPN, отправляет сообщение уже не напрямую на сервер Telegram, а на узел в Зимбабве. Этот узел отправляет сообщение на сервер Telegram. Затем от сервера Telegram ответ идет на узел VPN, и уже оттуда — клиенту», — объясняет цепочку наш собеседник. По его словам, в России блокировать прямые адреса Telegram не имеет смысла, так как запрос из РФ уходит в Зимбабве, а не напрямую на сервер мессенджера.

«Особенность VPN-технологии в том, что вы легко можете менять узел — хоть каждую минуту. Он может быть в Великобритании, Америке, Германии и любой другой стране. То есть для того чтобы заблокировать VPN, нужно заблокировать весь мир», — резюмирует г-н Закрасовский.

Подробнее о юридической составляющей этой истории читайте в статье «Боль с тенью» (газета «Юридическая практика» №18 (1062) от 8 мая 2018 года).