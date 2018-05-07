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НБУ создал все условия для работы платежной системы Apple Pay

07 мая 2018 года Источник:UBR

Национальный банк Украины создал все условия для работы платежной системы Apple Pay на территории Украины. Старт работы, кроме всего прочего, будет зависеть от договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карт, международными платежными системами и компанией Apple Pay.

Такую информацию предоставила пресс-служба регулятора изданию Finclub, передает UBR.ua.

Разветвленность сети приема сервиса будет зависеть от количества банков и от количества терминалов, которые позволяют производить бесконтактные операции. Также появление и распространенность сети новой платежной системы зависит от банков, которые будут сотрудничать с Apple Pay. В НБУ считают, что 70% терминалов, работающих в Украине, позволяют осуществлять бесконтактные финансовые операции.

Пресс-служба регулятора рассказала о том, что НБУ всячески поддерживает появление в Украине современных платежных сервисов. Для этого были созданы все условия. В частности, НБУ учел и нормативную базу, обеспечивающую законность таких операций.

В конце прошлого года Национальный банк предоставил компании Apple аналитическую информацию о состоянии платежного рынка Украины и о его возможностях.

Напомним, что ранее сообщалось о появлении платежного сервиса в Украине с июня текущего года. Apple Pay начнет работать с ПриватБанком и Monobank.

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