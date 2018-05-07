Сегодня 07 мая 2018 года, 14:44

НБУ создал все условия для работы платежной системы Apple Pay

Национальный банк Украины создал все условия для работы платежной системы Apple Pay на территории Украины. Старт работы, кроме всего прочего, будет зависеть от договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карт, международными платежными системами и компанией Apple Pay.

Такую информацию предоставила пресс-служба регулятора изданию Finclub, передает UBR.ua.

Разветвленность сети приема сервиса будет зависеть от количества банков и от количества терминалов, которые позволяют производить бесконтактные операции. Также появление и распространенность сети новой платежной системы зависит от банков, которые будут сотрудничать с Apple Pay. В НБУ считают, что 70% терминалов, работающих в Украине, позволяют осуществлять бесконтактные финансовые операции.

Пресс-служба регулятора рассказала о том, что НБУ всячески поддерживает появление в Украине современных платежных сервисов. Для этого были созданы все условия. В частности, НБУ учел и нормативную базу, обеспечивающую законность таких операций.

В конце прошлого года Национальный банк предоставил компании Apple аналитическую информацию о состоянии платежного рынка Украины и о его возможностях.

Напомним, что ранее сообщалось о появлении платежного сервиса в Украине с июня текущего года. Apple Pay начнет работать с ПриватБанком и Monobank.