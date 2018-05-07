Франция больше не настаивает на отставке президента Сирии Башара Асада

Париж не будет требовать безусловной отставки президента Сирии Башара Асада. Об этом заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн в интервью российскому изданию «Коммерсантъ», передает «УП».
«Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловной отставки Башара Асада речь больше не идет», — подчеркнула г-жа Берманн.
«Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предусматривала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции. Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается», — добавила она.
Посол заявила, что для Парижа сейчас на первое место вышла борьба с терроризмом. По ее словам, второе место в списке волнующих Францию проблем занимают беженцы.
«Мы бы хотели, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти», — пояснила она.
Как сообщалось, в ночь на 14 апреля с.г. США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
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