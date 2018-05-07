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Голландские компании проверяют на причастность к строительству моста в Крыму

07 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Прокуратура Нидерландов объявила о расследовании в отношении семи голландских компаний. Их подозревают в нарушении санкций Евросоюза против России, сообщает голландская газета De Gelderlander. Об этом пишет Pravo.ru.

Прокуратура считает, что фирмы в с ноября 2015 года по осень 2017 года в обход эмбарго поставляли тяжелую технику для строительства моста в Крыму. Кроме того, они обслуживали ранее поставленные машины. При этом отмечается, что предоставление товаров и услуг в нарушение европейских санкций нарушает установленные международные нормы.

«Проводится расследование относительно предполагаемого отношения семи голландских фирм к строительству моста, соединяющего Россию и Крым», — говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того, отмечается, что под подозрение попали как сами компании, так и их бенефициары и руководство.

Названия компаний, попавших под следствие, не раскрываются. Как отмечают «Ведомости», если компании признают виновными в нарушении санкций, им, как юридическим лицам, могут грозить штрафы до 820 тыс. евро. Максимальное наказание для физических лиц — штраф в размере 82 тыс. евро или лишение свободы на срок до шести лет.

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