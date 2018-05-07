Сегодня 07 мая 2018 года, 13:02

Министр юстиции провел церемонию бракосочетания в стенах Минюста

4 мая 2018 года в Министерстве юстиции Украины в рамках проекта «Брак за сутки» поженились журналистка Наталья Кокорина, которая переехала в столицу из временно оккупированного Крыма, и Алексей Бурлаков, автор книги о Мариуполе «Warless city. Возле войны». Церемонию провели министр юстиции Павел Петренко и заместитель министра юстиции Сергей Петухов. Об этом сообщает сайт Кабинета Министров Украины.

«Сегодняшний брак является настоящим браком национального единства. Ведь вы прошли много испытаний, в том числе связанных с той ситуацией, которая сложилась из-за оккупации части украинской территории. Поэтому для меня большая честь женить вас в стенах Минюста», — подчеркнул министр юстиции.

Он отметил, что проект «Брак за сутки» начинался в 2016 году как инициатива, которая ликвидировала бюрократию советских времен, когда чиновники, а не молодые определяли дату заключения брака.

«С тех пор по упрощенной процедуре семьи создали уже 31 000 пар. Почти 5000 из них поженились с начала этого года. Услугу предоставляют 90 субъектов в 67 населенных пунктах. И это не только большие города. Например, жениться по упрощенной процедуре можно в селах Белозерье Черкасской и Каменица на Закарпатье», — отметил Павел Петренко.

Глава Минюста пожелал молодоженам счастливых лет семейной жизни и скорейшего рождения первенца, который также сможет получить свидетельство о рождении по упрощенной процедуре непосредственно в роддоме или благодаря соответствующей онлайн-услуге Министерства юстиции.