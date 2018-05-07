26 апреля с.г. Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие генерализованной системы преференций. Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.
Как известно, генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в том числе некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.
С полным перечнем товарных групп, которые с 26 апреля с.г. не пользуются правом беспошлинного ввоза на территорию США, можно ознакомиться по ссылке http://bit.ly/2HUpPfC.
«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», — отмечают в ведомстве. В то же время снятие ограничений в рамках генерализованной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой Украины проекта закона №7466, известного как законопроект «Об организациях коллективного управления».
1 марта с.г. парламент поддержал законопроект в первом чтении.
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