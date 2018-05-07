Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 мая 2018 года, 13:02

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Из-за непринятого закона США приостановили действие преференций для ряда украинских товаров

07 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Снятие ограничений зависит от принятия закона об ОКУ Снятие ограничений зависит от принятия закона об ОКУ

26 апреля с.г. Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие генерализованной системы преференций. Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как известно, генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в том числе некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

С полным перечнем товарных групп, которые с 26 апреля с.г. не пользуются правом беспошлинного ввоза на территорию США, можно ознакомиться по ссылке http://bit.ly/2HUpPfC.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», — отмечают в ведомстве. В то же время снятие ограничений в рамках генерализованной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой Украины проекта закона №7466, известного как законопроект «Об организациях коллективного управления».

1 марта с.г. парламент поддержал законопроект в первом чтении.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 17 (1061) от 24/04/18 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 17 (1061)
Документы и аналитика

Семейные ценности

Отрасли практики

Только через мой труд

Репортаж

Re:структурные перемены

Тема номера:

Сила толка

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом