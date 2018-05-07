Сегодня 07 мая 2018 года, 13:02

Из-за непринятого закона США приостановили действие преференций для ряда украинских товаров

Снятие ограничений зависит от принятия закона об ОКУ

26 апреля с.г. Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие генерализованной системы преференций. Об этом сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как известно, генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в том числе некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

С полным перечнем товарных групп, которые с 26 апреля с.г. не пользуются правом беспошлинного ввоза на территорию США, можно ознакомиться по ссылке http://bit.ly/2HUpPfC.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», — отмечают в ведомстве. В то же время снятие ограничений в рамках генерализованной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой Украины проекта закона №7466, известного как законопроект «Об организациях коллективного управления».

1 марта с.г. парламент поддержал законопроект в первом чтении.