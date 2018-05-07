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Президент назвал примерные сроки создания Антикоррупционного суда

07 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии текущего года. «Мы стремимся ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», — заявил глава государства в интервью изданию «Фокус» при обсуждении вопроса сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Петр Порошенко отметил, что вместе с позицией о необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией МВФ отмечает значительный экономический рост Украины и проведение реформ в нашем государстве.

«Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли больше, чем за 25 лет до этого», — подчеркнул Президент, отметив, что это оценки не только МВФ, но и Всемирного банка. «Мы в рейтинге Doing Business с места 137 в 2013 году поднялись на позицию 76. Темпы экономического развития в этом году очевидно вырастут на 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны», — сказал Петр Порошенко.

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