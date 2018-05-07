Полтавщина: критику работы суда предлагают слать на электронную почту председателя

Замечания относительно работы Гребенковского районного суда Полтавской области можно направить непосредственно на e-mail председателя суда. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Вы можете направить свои пожелания или замечания о работе Гребенковского районного суда Полтавской области непосредственно на e-mail председателя суда (fedorak_lesya@ukr.net)», — говорится на сайте.
Уточняется, что мнение «будет учтено председателем суда в процессе обеспечения эффективной работы».
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