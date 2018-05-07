Сегодня 07 мая 2018 года, 11:19

Для системы бесплатной правовой помощи подготовлены буклеты шрифтом Брайля

Люди с недостатками зрения во всех регионах Украины получат информацию о системе бесплатной правовой помощи, изложенную шрифтом Брайля. Такую возможность появилась благодаря совместному украинско-канадскому проекту «Доступная и качественная правовая помощь в Украине» и сотрудничеству с редакцией Украинского общества слепых «Призыв». Об этом рассказал директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи (КЦ) Алексей Бонюк накануне Международного дня борьбы за права инвалидов, сообщает сайт Министерства юстиции Украины.

Г-н Бонюк напомнил, что в Украине сегодня действует более 500 центров бесплатной правовой помощи, работу которых оплачивает государство. Вместе с тем есть категория граждан, для которых даже такая помощь является малодоступной. К ним относятся люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, с недостатками зрения или слуха, лежачие больные. «Эта категория граждан гарантированно должна получать юридическую помощь. Мы подсчитали, что среди тех, кто уже получил вторичную помощь в местных центрах и бюро системы БПД, почти 20% — это люди с инвалидностью. Сейчас совместно с партнерами подготовили брошюры для людей с недостатками зрения», — подчеркнул Алексей Бонюк.

По словам менеджера проекта «Доступная и качественная правовая помощь в Украине» Оксаны Кикоть, 30 тыс. экземпляров буклетов о видах юридической помощи, отпечатанных шрифтом Брайля, будут распространены в областных организациях Украинского общества слепых (УТОС), в учебных заведениях для детей с недостатками зрения, реабилитационных и учебно-информационных учреждениях УТОС, а также в библиотеках УТОС во всех регионах Украины.

«Доступ к правосудию уязвимых групп населения зависит от того, как хорошо они знакомы со своими правами и способами их защиты. Именно поэтому очень важна просветительская работа, и мы надеемся, что буклеты шрифтом Брайля будут способствовать распространению информации среди людей с инвалидностью по зрению о том, как может помочь система бесплатной правовой помощи в реализации и защите их прав», — отметила г-жа Кикоть.

По словам специалистов центров БПД в различных областях Украины, люди с инвалидностью — это наиболее уязвимая категория граждан, которые часто становятся жертвами махинаций. Чаще всего они обращаются с такими вопросами, как расторжение договоров пожизненного содержания и дарения, защита прав потребителей, расторжение брака, оформление кредита или наследства.