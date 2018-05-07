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Экстрадиция подозреваемого в избиении М.Найема может затянуться на месяцы

07 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Запрос на выдачу Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, будет направлен в Азербайджан на следующей неделе.

Об этом 6 мая 2018 года в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин, передает «УП».

«Запрос на выдачу правонарушителя будет направлен на следующей неделе. Процесс экстрадиции продлится минимум несколько месяцев. Это вопросы, которые важно предусмотреть однозначно, поскольку все зависит от конкретной ситуации», — отметил г-н Енин и добавил, что украинская сторона «находится в постоянном контакте с нашими коллегами из Азербайджана».

Также он отметил, что Украина уже обратилась в Азербайджан с просьбой обеспечить взятие под стражу подозреваемого в совершении преступления. Представитель ГПУ при этом напомнил, что есть перечень условий, которые могут помешать любой экстрадиции.

«Это, например, пребывание лица в гражданстве той или иной страны, наличие статуса политического беженца или ряд мотивов, предусмотренных двусторонними и многосторонними конвенциями», — сообщил заместитель Генпрокурора.

5 мая с.г. глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении Мустафы Найема, задержали в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры.

30 апреля с.г. в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате чего получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

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