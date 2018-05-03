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Основные новации Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

Участнику общества не нужно будет лететь из-за рубежа, чтобы проголосовать: достаточно направить нотариально заверенный документ

С 17 июня 2018 года общества начинают «жить по-новому», ведь вступает в силу Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подписанный Президентом Украины 12 марта 2018 года.

Одной из главных новаций, которая вводится Законом, является понятие «корпоративного договора» (статья 7 Закона). Этим договором, в частности, может устанавливаться: обязанность сторон договора голосовать способом, установленным таким договором, на общем собрании участников Общества; порядок и условия, на которых участники имеют право или обязаны купить или продать долю в уставном капитале; случаи, когда возникает такое право или обязанность; порядок совершения других действий, связанных с управлением обществом, его прекращением или реорганизацией. Такой договор является конфиденциальным (за исключением случаев, когда его стороной является государство или его органы), а договоры, заключенные его стороной в нарушение корпоративного договора, автоматически считаются ничтожными.

Задачей введения корпоративного договора является приглашение к ведению деятельности в Украине инвесторов, которые через корпоративный договор смогут полностью контролировать деятельность Общества.

Важно, что статья 8 Закона регулирует вопрос безотзывной доверенности по корпоративным правам, которая может быть выдана на выполнение обязательств участников по корпоративному договору. Такая доверенность не может быть отозвана по требованию доверителя и фактически позволяет участникам корпоративных договоров, в случае нарушения другими участниками требований корпоративного договора, на законных основаниях обратиться к государственному регистратору для перевода на себя доли участника, который не выполнил условия договора, или совершить иные действия от имени такого участника.

Также значительными изменениями является то, что отныне правопреемнику наследника не нужно получать согласие всех участников на вступление в общество, если иное не предусмотрено положениями устава общества, принятыми 100% голосов участников. В случае наследования доля переходит к наследнику без согласия участников.

Для реализации такого права были предусмотрены изменения в Закон о государственной регистрации, согласно которым наследник может стать участником общества на основании заявления о вступлении в общество, представленной государственному регистратору вместе с документом, подтверждающим его право на наследство. Регулируется это статьями 23-24 Закона.

Новый подход к урегулированию выхода и исключения участника»

Так, отныне участник общества, владеющий долей в 50% и более уставного капитала, не может без согласования других участников выйти из общества. После получения согласия на выход, общество обязано в течение 30 дней уведомить бывшего участника о стоимости его доли и предоставить копии документов, подтверждающих расчеты.

Кроме этого, законом не предусмотрена возможность исключить участника за невыполнение обязанностей или в случае, если его действия препятствуют достижению цели общества. Исключить участника можно будет только в случае неуплаты им стоимости доли в уставном капитале или в случае смерти / прекращения участника (или в случае, если правопреемники своевременно не обратились с заявлением о вступлении в общество).

Возможность создания Наблюдательного Сонета

Статьей 39 Закона определено возможность создания Наблюдательного Совета. Члены наблюдательного совета смогут выполнять свои должностные обязанности как на основании трудового, так и на основании гражданско-правового договора.

При этом Законом вводится ответственность исполнительного органа и наблюдательного совета всем своим имуществом перед Обществом за убытки, причиненные их действиями или бездействием. Кроме этого, на исполнительный орган возложена обязанность созвать общее собрание общества в случае, если стоимость чистых активов общества снизилась более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом (статья 32 Закона).

В случае невыполнения этой обязанности, как и в случае банкротства общества, члены исполнительного органа будут нести солидарную ответственность за обязанности общества перед кредиторами.

Механизм ограничения конкуренции для должностных лиц общества

Так, члены исполнительного органа и наблюдательного совета не могут осуществлять хозяйственную деятельность (как ФЛП или участники или должностные лица других обществ) в сфере деятельности общества, в котором они занимают руководящую должность, без предварительного согласия своих работодателей.

Другие важные изменения

Среди прочего, изменения также касаются состава участников Общества, а именно Законом снято ограничение относительно количественного состава участников Общества (не более 100 человек). Статьей 14 Закона уменьшен срок для полного внесения вклада участником общества с одного года до шести месяцев с даты государственной регистрации общества.

Также Законом отменена обязанность участников указывать в уставе размер уставного капитала и состав участников ООО.

Еще одним нововведением является возможность определить в уставе общества порядок проведения общего собрания путем видеоконференции (статье 34 Закона).

Законом также установлено новое право для участников: в случае, если третьи лица намерены сделать дополнительный вклад в уставный капитал ООО, имеющиеся участники с целью сохранения размера своей доли имеют преимущественное право сделать дополнительный вклад в пределах суммы увеличения, пропорционально их доли. Данный вопрос регулируется ст.атьями 18 и 20 Закона.

При уменьшении уставного капитала, кредиторам общества по новому закону предоставляется только 30 дней на заявление своих требований к обществу (статья 19 Закона).

Кроме этого, предусмотрена возможность участников участвовать в собрании путем направления нотариально заверенного документа, который отражает его голос и должен быть приобщен к протоколу (статья 36 Закона). Кажется, что данная норма является своевременной. К тому же каждый раз прилетать с Кипра ради голосования недостаточно удобно.

Также урегулирован вопрос о порядке обращения взыскания на долю в уставном капитале (статья 22 Закона). Теперь такое взыскание может быть реализовано на основании исполнительного документа о взыскании с участника денежных средств или об обращении взыскания на долю имущественного поручителя.

Также Закон определяет понятие крупной сделки (критерии которого участники могут установить в уставе) и сделки, по которой имеется заинтересованность (сделки с должностными или аффилированными лицами общества или иными лицами, определенными в уставе). Данные отношения регламентируются нормами статей 45-47 Закона.

В любом случае, законодатель обязывает предварительно согласовывать сделки, стоимость которых превышает 50% стоимости чистых активов общества по состоянию на конец предыдущего квартала, исключительно на общем собрании. Допускается последующее одобрение крупных сделок.

В целом новый закон призван изменить «правила игры» обществ при осуществлении ими своей деятельности. Будут ли указанные изменения положительными или наоборот покажет время.

Богдан Забара, помощник адвоката, АО Barristers