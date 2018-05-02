Сегодня 02 мая 2018 года, 14:08

Полиция квалифицирует нанесение побоев Мустафе Найему как хулиганство

1 мая 2018 года в столице был избит народный депутат Украины Мустафа Найем. Полиция задержала троих нападающих. Конфликт возник на площади Бессарабская в Шевченковском районе столицы.

Как сообщается на сайте МВД, событие квалифицируют как хулиганство.

Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал «Mercedes», началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль «BMW». Во время конфликта один из незнакомцев ударил народного депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Для розыска автомобилей правоохранители ввели план «перехват», и вскоре разыскиваемый «Mercedes» нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте. Их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают.