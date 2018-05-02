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АО Barristers открывает офис в Харькове

02 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокатское объединение Barristers заявляет об основании своего офиса в городе Харькове.

«С радостью сообщаем вам, что мы не стоим на месте и постоянно растем: как профессионально, так и территориально. Поэтому, сообщаем, что, кроме офисов в Киеве и Одессе, отныне офис АО «Barristers» находится в Харькове, который возглавляет партнер объединения – Шадрин Александр», – сообщается сайте юрфирмы.

Адрес офиса: 61058, г. Харьков, пр.Независимости, 7, корп. Г-7, оф.264.

«Это шаг вперед и новые возможности для удовлетворения интересов наших клиентов», – резюмируют в адвокатском объединении.

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