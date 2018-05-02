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Политики прокомментировали решение Великобритании, обязывающее раскрыть имена владельцев офшоров

02 мая 2018 года Источник:Европейская правда

Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Алан Дункан, младший министр иностранных дел, сообщил парламента Британии, правительство поддержит поправку, представленную двумя депутатами в рамках обсуждения закона о борьбе с отмыванием денег.

Как отмечается, многие британские территорий имеют большие сектора финансовых услуг, поскольку они взимают низкие налоги, а собственность предприятий не имеет прозрачности. До сих пор эти налоговые гавани отказывались раскрывать имена бизнесменов, которые владеют активами в их юрисдикции. Инициаторы законопроекта считают, что такая секретность позволяет отмывать деньги, способствует коррупции, криминальной деятельности и притеснениям, в том числе в России.

Этот шаг был назван главной победой кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

«Это новости, которые мы ожидали. Это большой шаг в борьбе с уклонением от налогов и коррупцией, которые так дорого обходятся развивающимся странам», – отметил Саймон Киркленд, участник кампании Christian Aid.

В то же время, премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит уже заявил, что он «глубоко обеспокоен» событиями в Лондоне, называя новую политику прозрачности «глубоко ошибочной».

«Это не только нарушение доверия, но и ставит под сомнение наши отношения с Великобританией и конституционные права людей Британской Колумбии», – сказал он.

Эта поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент не имеет права навязывать им свою волю.

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