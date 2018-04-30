Сегодня 30 апреля 2018 года, 14:18

ВС отменил постановление ВАСУ, вынесенное в пользу судьи Артура Емельянова

Верховный Суд отменил постановление Высшего административного суда Украины от 3 апреля 2017 года, которым признано незаконным решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) относительно судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление суда от 23 апреля 2018 года.

Суть спора заключалась в том, что судья Емельянов подал документы на участие в конкурсе на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. 8 февраля 2017 года Высшая квалификационная комиссия допустила его к прохождению квалификационного оценивания и приостановила оценивание «до вступления в законную силу приговора суда или прекращения уголовного производства №42013110000001050».

Основанием стало письмо Генеральной прокуратуры, которая подтвердила, что Артуру Емельянову вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 376 и частью второй статьи 376-1 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность судебных органов»).

Указанный судья обжаловал действия ВККС в ВАСУ, который в итоге удовлетворил его требования. Но Высшая квалификационная комиссия не согласилась с этим и обратилась в ВС.

По мнению Верховного Суда, ВККС действовала последовательно. Что касается позиции суда первой инстанции, который счел, что Емельянова неправомерно отстранили от участия в конкурсе на начальном этапе оценивания, мол, если бы разрешили, то его потом проверял бы Общественный совет добропорядочности, то такое утверждение является ошибочным. Ведь Высшая квалификационная комиссия судей имеет право приостановить проведение квалификационного оценивания любого судьи, если в отношении него возникнут сомнения, до получения ответа от специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, также отклоняются доводы Емельянова об отсутствии у Высшей квалификационной комиссии судей Украины оснований для приостановления проведения квалификационного оценивания в соответствии с положениями части седьмой статьи 84 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 февраля 2016 года №1402-VIII в связи с отсутствием в действующем законодательстве Украины понятия «открытие уголовного производства» и легального определения такого статуса как «лицо, в отношении которого открыто уголовное производство».