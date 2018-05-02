Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 мая 2018 года, 10:43

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Еврокомиссия объявила план по борьбе с дезинформацией в интернете

02 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
По мнению Еврокомиссии, использование онлайн-платформ происходит без надлежащего уровня прозрачности По мнению Еврокомиссии, использование онлайн-платформ происходит без надлежащего уровня прозрачности

Европейская комиссия представляет меры по борьбе с дезинформацией в Интернете и новым правилам для онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

26 апреля с.г. Комиссия представила меры по борьбе с дезинформацией в Интернете и новые правила для онлайн-платформ для обеспечения защиты европейских ценностей и безопасности.

Недавние скандалы с Facebook / Cambridge Analytica продемонстрировали, как личные данные могут быть использованы в избирательных контекстах. Для решения этих проблем Комиссия предложила ряд мер по борьбе с дезинформацией в Интернете. К июлю и в качестве первого шага онлайн-платформы должны разработать и следовать единому Кодексу практики с целью обеспечения прозрачности спонсируемого контента; в частности, это будет касаться политической рекламы, а также ограничения вариантов ориентации на политическую рекламу и сокращения доходов для поставщиков дезинформации. Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую ясность в отношении функционирования алгоритмов и обеспечить стороннюю проверку и облегчить пользователям поиск и доступ к различным источникам новостей, представляющим альтернативные точки зрения. Будут введены меры по выявлению и закрытию поддельных счетов и решению проблемы автоматических ботов и предоставлению фактов, исследователей и государственных органов для постоянного мониторинга дезинформации в Интернете.

Комиссия предложила независимую европейскую сеть контролеров фактов, которая будет устанавливать общие методы работы, обмениваться передовым опытом и работать для обеспечения максимально широкого охвата фактических поправок в ЕС.

Новые правила для онлайн-платформ улучшат функционирование цифрового единого рынка и последуют объявлениям президента Джона Юнкера о Союзе от 13 сентября 2017 года «защищать справедливую, предсказуемую, устойчивую и надежную бизнес-среду в онлайн-экономике». Целью новых правил является создание справедливой, прозрачной и предсказуемой бизнес-среды для небольших предприятий и трейдеров при использовании онлайн-платформ. Компании, такие как отели, трейдеры, продающие онлайн, разработчики приложений и другие подобные компании, которые полагаются на поисковые системы для привлечения интернет-трафика на свои веб-сайты, относятся к тем, кто выиграет от новых правил.

Поставщики услуг онлайн-посредничества должны обеспечить, чтобы их условия для профессиональных пользователей были легко понятны и легко доступны. Это включает в себя предварительное определение возможных причин, по которым профессиональный пользователь может быть исключен или приостановлен с платформы. Поставщики также должны соблюдать разумный минимальный период уведомления для осуществления изменений условий.

Поставщики услуг онлайн-посредничества обязаны создать внутреннюю систему обработки жалоб. Для содействия разрешению споров, связанных со спорами, все поставщики услуг онлайн-посредничества должны будут перечислять в своих условиях независимых и квалифицированных посредников, с которыми они готовы добросовестно работать для разрешения споров.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 17 (1061) от 24/04/18 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 17 (1061)
Документы и аналитика

Семейные ценности

Отрасли практики

Только через мой труд

Репортаж

Re:структурные перемены

Тема номера:

Сила толка

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом