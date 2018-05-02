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Еврокомиссия объявила план по борьбе с дезинформацией в интернете

По мнению Еврокомиссии, использование онлайн-платформ происходит без надлежащего уровня прозрачности

Европейская комиссия представляет меры по борьбе с дезинформацией в Интернете и новым правилам для онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

26 апреля с.г. Комиссия представила меры по борьбе с дезинформацией в Интернете и новые правила для онлайн-платформ для обеспечения защиты европейских ценностей и безопасности.

Недавние скандалы с Facebook / Cambridge Analytica продемонстрировали, как личные данные могут быть использованы в избирательных контекстах. Для решения этих проблем Комиссия предложила ряд мер по борьбе с дезинформацией в Интернете. К июлю и в качестве первого шага онлайн-платформы должны разработать и следовать единому Кодексу практики с целью обеспечения прозрачности спонсируемого контента; в частности, это будет касаться политической рекламы, а также ограничения вариантов ориентации на политическую рекламу и сокращения доходов для поставщиков дезинформации. Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую ясность в отношении функционирования алгоритмов и обеспечить стороннюю проверку и облегчить пользователям поиск и доступ к различным источникам новостей, представляющим альтернативные точки зрения. Будут введены меры по выявлению и закрытию поддельных счетов и решению проблемы автоматических ботов и предоставлению фактов, исследователей и государственных органов для постоянного мониторинга дезинформации в Интернете.

Комиссия предложила независимую европейскую сеть контролеров фактов, которая будет устанавливать общие методы работы, обмениваться передовым опытом и работать для обеспечения максимально широкого охвата фактических поправок в ЕС.

Новые правила для онлайн-платформ улучшат функционирование цифрового единого рынка и последуют объявлениям президента Джона Юнкера о Союзе от 13 сентября 2017 года «защищать справедливую, предсказуемую, устойчивую и надежную бизнес-среду в онлайн-экономике». Целью новых правил является создание справедливой, прозрачной и предсказуемой бизнес-среды для небольших предприятий и трейдеров при использовании онлайн-платформ. Компании, такие как отели, трейдеры, продающие онлайн, разработчики приложений и другие подобные компании, которые полагаются на поисковые системы для привлечения интернет-трафика на свои веб-сайты, относятся к тем, кто выиграет от новых правил.

Поставщики услуг онлайн-посредничества должны обеспечить, чтобы их условия для профессиональных пользователей были легко понятны и легко доступны. Это включает в себя предварительное определение возможных причин, по которым профессиональный пользователь может быть исключен или приостановлен с платформы. Поставщики также должны соблюдать разумный минимальный период уведомления для осуществления изменений условий.

Поставщики услуг онлайн-посредничества обязаны создать внутреннюю систему обработки жалоб. Для содействия разрешению споров, связанных со спорами, все поставщики услуг онлайн-посредничества должны будут перечислять в своих условиях независимых и квалифицированных посредников, с которыми они готовы добросовестно работать для разрешения споров.