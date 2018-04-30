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Разработан законопроект, усиливающий наказание за злоупотребление опекунскими правами

30 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Народными депутатами Игорем Котвицким и Яковом Безбахом 19 апреля 2018 года зарегистрирован законопроект №8305 «О внесении изменений в статью 167 Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении опекунскими правами».

Суть проекта состоит в том, чтобы отобразить в статье 167 УК Украины обстоятельство, отягощающее ответственность за совершение преступления в отношении двух и более потерпевших, а также в особо крупных размерах.

Авторы проекта предлагают дополнить вышеуказанную статью частью 2 и частью 3.

Усилена также санкция части первой статьи 167 УК Украины — штраф будет составлять от 200 до 500 нмдг, что в два раза превышает нынешний.

Кроме того, парламентарии считают нужным заменить конструкцию «занятие жилой площади» на «занятие жилья или его части». Собственники домов и квартир пользуются всей площадью жилья, в том числе и нежилой площадью.

В диспозиции статьи народные депутаты предлагают заменить построение «корыстная цель» на «корыстный мотив», так как на сегодняшний день в статье 167 УК Украины нет указания на последствия совершения преступления. Таким образом, преступление является формальным и считается завершенным с момента совершения, а поэтому причинение реального вреда подопечному и получение выгоды опекуна (попечителя) находится за пределами его состава

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