Сегодня 30 апреля 2018 года, 12:35

Зарегистрирован законопроект о профессиональном предвысшем образовании

Пройти обучение для получения степени младшего бакалавра сможет лицо, имеющее полное общее среднее образование

В Верховную Раду подан законопроект об изменении системы профессионального предвысшего образования №8321. Согласно данному проекту, профессиональное предвысшее образование предусматривает получение студентом общекультурной и профессионально ориентированной подготовки, специальных умений и знаний. Также выпускник должен обладать определенным опытом применения знаний с целью выполнения типичных заданий, предусмотренных для должностей в соответствующей отрасли профессиональной деятельности.

Пройти обучение для получения степени младшего бакалавра сможет лицо, имеющее полное общее среднее образование. Также обучение возможно на основе базового общего среднего образования при условии параллельного получения полного общего среднего образования. В случае успешного выполнения образовательной (образовательно-профессиональной) программы студент получает диплом младшего бакалавра. Согласно законопроекту, высшие учебные заведения I-II уровня аккредитации перейдут в сферу профессионального предвысшего образования.

Для подготовки младших бакалавров заведением профессионального предвысшего образования лицензии заведений I-II уровня аккредитации должны быть переоформлены в соответствии с ранее выданной лицензией для подготовки младшего специалиста. А лицензии на подготовку младшего специалиста будут считаться действующими до момента окончания обучения студентов, поступивших в учебное заведение. Если закон вступит в законную силу, диплом о высшем образовании по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист» будет приравниваться к диплому о профессиональном предвысшем образовании по уровню младшего бакалавра.