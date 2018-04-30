Сегодня 30 апреля 2018 года, 19:25

2 мая состоится заседание по уголовному производству, касающемуся совершения преступления в РФ

На сайте Генеральной прокуратуры Украины говорится о заседании по резонансному уголовному производству, которое состоится 2 мая 2018 года в 13.00 в Дарницком районном суде Киева (ул.Кошица, 5-А).

Будет слушаться дело по обвинению гражданина Ш. в том, что он, действуя по предварительному сговору группы лиц, организовал совершение покушения на умышленное убийство гражданина Д. на территории Российской федерации. Также данное лицо обвиняется в подделке документов относительно незаконного привлечения его к уголовной ответственности; совершении законченного покушения на заведомо незаконное задержание и содержание под стражей гражданина Д. и на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности работниками правоохранительных органов.