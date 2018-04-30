Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 30 апреля 2018 года, 19:25

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

2 мая состоится заседание по уголовному производству, касающемуся совершения преступления в РФ

30 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Генеральной прокуратуры Украины говорится о заседании по резонансному уголовному производству, которое состоится 2 мая 2018 года в 13.00 в Дарницком районном суде Киева (ул.Кошица, 5-А).

Будет слушаться дело по обвинению гражданина Ш. в том, что он, действуя по предварительному сговору группы лиц, организовал совершение покушения на умышленное убийство гражданина Д. на территории Российской федерации. Также данное лицо обвиняется в подделке документов относительно незаконного привлечения его к уголовной ответственности; совершении законченного покушения на заведомо незаконное задержание и содержание под стражей гражданина Д. и на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности работниками правоохранительных органов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 17 (1061) от 24/04/18 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 17 (1061)
Документы и аналитика

Семейные ценности

Отрасли практики

Только через мой труд

Репортаж

Re:структурные перемены

Тема номера:

Сила толка

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом