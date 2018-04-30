Сегодня 30 апреля 2018 года, 17:43

Швейцария опубликовала документы о спецподразделении, засекреченном для властей

В Швейцарии рассекретили тайный отчет, связанный с группой под названием Project-26, которая действовала во времена «холодной войны».

Об этом сообщает ВВС.

Так называемый «Отчет Корню» на 126 страницах был подготовлен в 1991 году, но впоследствии был засекречен. Впрочем, опубликованная информация и сейчас сильно отредактирована правительством, в частности, в ней закрыты все имена и локации.

В документе содержится информация о военизированной группе, о которой не знали ни широкая общественность, ни даже парламент страны. Группа была создана в 1950-х годах и должна была защищать Швейцарию на границах страны в случае советского вторжения.

Группа действовала вне контроля правительства Швейцарии, но была глубоко интегрирована в секретные военные службы. Project-26 расформировали в 1990 году после того, как информация о существовании группы вызвала один из самых громких скандалов в истории страны.

В феврале этого года газета Tages-Anzeiger сообщила, что Федеральный департамент обороны не смог найти 27 неопубликованных папок и досье по расследованию в отношении группы, которое проводилось после ее расформирования.

Данные опубликованного отчета показывают, что нейтральная Швейцария имела удивительно тесное сотрудничество с Великобританией — членом НАТО.

В подразделение входили около 400 человек, его бойцы регулярно ездили в Британию, часто используя поддельные документы, и учились методам партизанской войны.

Во время учений отрабатывались, например, подрыв нефтеперерабатывающего завода или прыжки с подвижного вертолета на корпус подводной лодки, когда тот находился на поверхности.

Р-26 также намеревался перевести свой командный центр в Британию в случае иностранного вторжения в Швейцарию. Оборудование для перемещения хранилось в сейфе в швейцарском посольстве в Лондоне.

Наиболее неожиданной стала информация о том, что P-26 приобрел зашифрованную систему связи «Гарпун». Эту же систему использовали подобные военные группы в странах — членах НАТО. Поэтому нейтральная Швейцария, как представляется, готовилась сотрудничать с НАТО в случае войны в Европе.

Полный отчет о деятельности группы, в соответствии с швейцарскими законами, нельзя опубликовать до 2041 года. Швейцарское правительство утверждает, что продление срока секретности необходимо для защиты лиц, упомянутых в отчете, которые еще живы.

По словам историков, военизированные сети поддерживались преимущественно США и Британией и имели подразделения в Италии, Бельгии, Франции, Греции, Западной Германии и Нидерландах.