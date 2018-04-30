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Сегодня 30 апреля 2018 года, 17:43

Назначена коллегия судей по делу Назара Холодницкого

Шевченковский районный суд Киева назначил коллегию судей, которые рассмотрят дело о попытке дачи взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Как передает «Цензор.НЕТ», об этом со ссылкой на расписание суда сообщает «Судебный репортер».

Отмечается, что дело о попытке подкупа Холодницкого рассмотрят судьи Оксана Голуб, Елена Мелешак и Павел Слободянюк, а подготовительное заседание по этому делу назначено на 14 мая.

23 апреля с.г. дело в связи с неправильным автораспределением сняли с рассмотрения. Первый раз дело было распределено на Оксану Голуб.