Назначена коллегия судей по делу Назара Холодницкого

Шевченковский районный суд Киева назначил коллегию судей, которые рассмотрят дело о попытке дачи взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
Как передает «Цензор.НЕТ», об этом со ссылкой на расписание суда сообщает «Судебный репортер».
Отмечается, что дело о попытке подкупа Холодницкого рассмотрят судьи Оксана Голуб, Елена Мелешак и Павел Слободянюк, а подготовительное заседание по этому делу назначено на 14 мая.
23 апреля с.г. дело в связи с неправильным автораспределением сняли с рассмотрения. Первый раз дело было распределено на Оксану Голуб.
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