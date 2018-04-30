В Научно-консультативный совет при ГБР вошли девять адвокатов

Национальная ассоциация адвокатов Украины приветствует адвокатов, избранных в состав Научно-консультативного совета при Государственном бюро расследований.
В Совет вошли ведущие адвокаты-ученые, практикующие адвокаты, народные депутаты — Алексей Баганец, Нана Бакаянова, Назар Бобечко, Александр Дульский, Олег Куприенко, Наталья Наулик, Руслан Сидорович, Николай Сирый и Ольга Шило.
Всего в состав Научно-консультативного Совета вошли 23 специалиста в области права, сообщается на сайте НААУ.
Научно-консультативный Совет при Государственном бюро расследований присоединится к подготовке комплексных изменений к законодательству, связанных с деятельностью Государственного бюро расследований. Среди других направлений работы Совета — предоставление предложений относительно нормативно-правовых актов Бюро, анализ международного опыта работы правоохранительных органов, экспертиза и усовершенствования тестовых заданий в рамках квалификационного экзамена для кандидатов на должности в Бюро, разработка программ профессиональной подготовки работников, проведение разъяснительной кампании по деятельности ГБР.
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