Сегодня 30 апреля 2018 года, 16:00

США: отказ Дерипаски от акций не является основанием для снятия санкций

Минфин США заявил, что снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже 50% не является основанием для снятия санкций. Накануне бизнесмен снизил долю в компании и согласился выйти из ее совета директоров, передает Pravo.ru со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил РБК официальный представитель Минфина США, «снижение доли владения лицом, находящимся под санкциями, необязательно само по себе является основанием для исключения из санкционного списка». Сейчас Управление по контролю за иностранными активами проведет анализ фактов и обстоятельств по каждому запросу на исключение из санкционных списков. В самой компании надеются, что такие меры позволят вывести и En+ и «Русал» из-под санкций. Компания обратилась в Минфин с просьбой продлить срок завершения операций с ее бумагами с 7 мая до 31 октября.

При этом в Минфине подчеркнули, что «путь для ослабления санкций» для «Русала» лежит через отказ Дерипаски от контроля над компанией и выход из капитала. Санкции на олигарха наложили 6 апреля, также в списки попали подконтрольные ему компании.