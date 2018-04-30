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На майские праздники наряды полиции максимально приблизят к местам отдыха

1-2 мая в Украине состоится около 100 массовых мероприятий, а 9 мая — около двух тысяч. Эти мероприятия пройдут в большинстве регионов. Ожидается, что участие в них примут более полумиллиона граждан. Между тем полиция проанализирует опыт проведения прошлогодних массовых мероприятий, чтобы не допустить возникновения или повторения конфликтных ситуаций. Об этом во время селекторного совещания 27 апреля сообщил заместитель главы Нацполиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает сайт МВД.

По его словам, 1 и 2 мая в Украине ожидается проведение около 100 массовых мероприятий в большинстве регионов страны. 9 мая ожидается проведение около двух тысяч мероприятий. Кроме того, именно в этот день в городе Днепр пройдет футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Поэтому заместитель главы Нацполиции обратил внимание руководителей региональных подразделений превенции и патрульной полиции на необходимость организации и проведения тактико-специальных учений с личным составом. При проведении учений следует учесть результаты работы в предыдущие годы и отработать их в рамках этих учений.

«Сделайте анализ конфликтных ситуаций, которые имели место в предыдущие годы, и отработайте их во время учебы, чтобы не допустить повторения этих ситуаций», — отметил Александр Фацевич.

Он также обратил внимание участников совещания на необходимость обеспечения общественной безопасности на майские праздники в лесопарковых зонах и возле водоемов. Именно сюда для отдыха переместятся тысячи граждан, поэтому необходимо максимально приблизить патрульные наряды к местам их отдыха.