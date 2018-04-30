Сегодня 30 апреля 2018 года, 12:35

Новый порядок назначения субсидий: лишиться льготы может каждый пятый

Примерно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона.

Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко, передает «УП».

Он напомнил, что субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили.

«Это автомобили моложе 5 лет. То есть не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. Это достаточно ценные вещи», — пояснил он.

Также на субсидию не смогут претендовать те, кто имеет жилье с большой квадратурой.

«Для квартир это 120 квадратных метров, для домов — 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа», — рассказал г-н Музыченко.

По его словам, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.

«Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали», — сказал Музыченко.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, владеет большими домами или квартирами или имеет теневую занятость.