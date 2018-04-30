Сегодня 30 апреля 2018 года, 12:35

МВД приобщится к программе социализации ромов и поможет защитить их права

МВД создаст рабочую группу по защите прав ромов. В ее состав войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники, заявил председатель Национальной полиции Украины во время встречи с начальником полиции Киева Андреем Крищенко и руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинского Союза по правам человека Борисом Захаровым.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Необходимость в создании такой группы продиктована последними событиями, которые произошли в столице на Лысой горе. Чтобы защитить права этнических меньшинств, пострадавших от действий неизвестных, столичные полицейские совместно с представителями власти и правозащитных организаций выработают план совместных действий.

Как отметил Сергей Князев, правоохранители окажут практическую помощь в обеспечении общественного порядка, а также готовы присоединиться к программе социализации представителей этнических меньшинств.

«Сегодня речь не идет о паспортизации населения, поскольку главный документ есть почти у каждого представителя этнических меньшинств. Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи.

Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов», — отметил глава Нацполиции.

Андрей Крищенко добавил, что столичная полиция держит на особом контроле события, участниками которых становятся граждане других государств или представители этнических меньшинств.

«Полиция защищает права всех без исключения граждан и не делит людей по этническому, расовому и другим признакам. И поэтому должна реагировать в случае нарушения прав любого», — отметил Андрей Крищенко.

При этом руководитель столичных полицейских отметил, что публикация видео нападения на ромов неподалеку от Лысой горы стала основанием для немедленного внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и открытия уголовных производств. Поэтому сейчас правоохранители призывают участников инцидента дать показания об этих событиях, поскольку никаких обращений от потерпевшей стороны в полицию так и не поступило.

В свою очередь Борис Захаров отметил, что урегулирование ситуации, сложившейся с временными поселениями цыган, зависит от взаимопонимания между представителями местной власти, правозащитных организаций и правоохранительных органов.

«Важно, что нас не только слышат, но и готовы идти навстречу и предлагают пути решения сверхважных вопросов социальной адаптации представителей этнических меньшинств и обустройства их быта. Первым шагом станет создание рабочей группы, которая будет делать все, чтобы улучшить условия проживания во временных поселениях и обеспечить их надлежащую социальную защиту», — отметил Борис Захаров.