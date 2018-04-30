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АМКУ оштрафовал ПАО «Днепрогаз» из-за нарушения прав сезонных потребителей

30 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины приняла решение по делу о злоупотреблении монопольным положением ПАО «Днепрогаз» на рынке распределения природного газа.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Дело было начато Днепропетровским областным территориальным отделением Комитета.

По результатам рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ признала действия ПАО «Днепрогаз» о выдвижении неправомерных требований субъектам хозяйствования (сезонным потребителям услуг распределения природного газа) по восстановлению существующей или разработке новой проектно-технической документации, оригинал которой хранится в архиве ПАО «Днепрогаз», нарушением Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Как следствие, действия ПАО «Днепрогаз» привели к ущемлению интересов таких субъектов — они вынуждены были нести дополнительные расходы и, кроме того, длительное время не получали услуги распределения природного газа в отопительный период.

За указанное нарушение на ПАО «Днепрогаз» наложен штраф в размере 1 116 056 грн.

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