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ОБСЕ: Боевики на Донбассе угрожали задержать патруль наблюдателей

30 апреля 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

СММ ОБСЕ в Донбассе заявляет, что ее наблюдателей остановили для проверки поддерживаемые РФ боевики на пропускном пункте у не подконтрольной правительству Украины Горловки.

Инцидент произошел 28 апреля 2018 года в 14.00, говорится в оперативном отчете ОБСЕ.

«28 апреля 2018 года в 14.00 на блокпосту, расположенном к северу от н.п. Горловка, 6 вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль СММ, состоящий из пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях, которые направлялись из подконтрольных в не подконтрольные правительству районы Донецкой области», — сообщили в организации.

«Члены вооруженных формирований требовали провести обзор багажников автомобилей СММ, и патруль принял это требование», — говорится в отчете.

«После проверки багажников они также требовали открыть все ящики для инструментов в обоих автомобилях, чтобы «убедиться, что СММ не перевозит оружие», — заявили в ОБСЕ.

Когда наблюдатели объяснили, что, согласно своим мандатам, имеют свободу передвижения, а схожие требования боевиков это нарушают, им предложили или выполнить требования, или вернуться на контролируемую Украиной территорию.

«Позже боевики заявили, что в случае невыполнения их требований вызовут команду специального назначения, чтобы та увезла наблюдателей в другое место для проверки содержания обоих автомобилей», — говорится в сообщении.

«Наблюдатели смогли вернуться на свою базу в оккупированном Донецке только после того, как показали боевикам содержимое ящиков с инструментами, аптечками и спальниками», — подчеркнули в ОБСЕ.

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