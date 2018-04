Сегодня 27 апреля 2018 года, 19:40

Примерами практических кейсов по спорам по изобретениям поделилась Мария Ортинская, управляющий партнер IPStyle, патентный поверенный Украины

Мария Ортинская, управляющий партнер IPStyle, патентный поверенный Украины, рассказала слушателям Школы судебной практики Legal High School о том, как доказать авторство и приоритет.

Существование хотя бы минимальной вероятности того, что два разных человека создадут одинаковые изобретения, лектор подтвердила примерами из истории. Так, в 1839 году Луи Дагер в Париже и Генри Фокс Тальбот в Лондоне независимо друг от друга продемонстрировали изобретенные фотографические аппараты, реактивный двигатель был независимо изобретен Гансом фон Огайном (1939), Верио Камини (1940) и Фрэнком Уитли (1941), а интегральная микросхема была разработана независимо Джеком Килби в 1958 году и на полгода позже Робертом Нойцем.

Эти случаи доказывают важность такого института, как право приоритета. Приоритет — это дата, на которую, по законодательству, возникает исключительное право патентообладателя на патент. Основной целью права приоритета является обеспечение ограниченного периода, в течение которого заявитель может подать международную заявку на получение патента, преодолев таким образом негативные последствия территориальности права промышленной собственности. Мария Ортинская рассказала, что существует две концепции, которые определяют, кто имеет право на получение патента на изобретение: First to file и First to invent. Согласно системе FTF, право получить патент имеет лицо, которое первым подало заявку о защите своего изобретения, независимо от даты создания изобретения. Именно эта концепция сегодня применяется для гармонизации международного права в сфере интеллектуальной собственности во всех странах. Согласно FTI, которая фактически не находит сейчас практического использования, приоритет на получение патента имеет лицо, которое первым создало изобретение.

Среди других интересных примеров из практики Мария Ортинская привела следующий. Американская компания Сomcast и австралийская IO Research были ярыми конкурентами на рынке коммуникаций. Чтобы иметь преимущество на рынке, IO решила получить патент на свою последнюю технологию в США с помощью процедуры PCT. Сomcast подала иск с целью отменить патент, выданный в 1995 году, указывая на то, что IO не имела права приоритета по PCT, поскольку данная технология была опубликована более года назад и не была новой. Федеральный окружной суд США определил, что требование применения приоритета должно основываться на дате подачи заявки в США, и удовлетворил данный иск. В 2005 году Апелляционный суд Федерального округа (CAFC) отменил это решение и объявил, что дата международной подачи заявки на РСТ (1993 год) также является датой подачи заявки США на соответствующее изобретение на национальном этапе, в результате чего нет оснований отменять патент.

По словам лектора, процедура патентования в США несколько отличается от системы патентования в других странах. Так, одним из главных отличий является возможность подачи предварительной заявки (provisional application) на получение патента на изобретение. Так, лицо подает предварительную заявку и получает один год, чтобы подать основную заявку (non-provisional application). Если лицо этого не сделает, его предыдущая заявка даже не будет рассматриваться.

Мария Ортинская отметила, что изобретение может быть создано в соавторстве. Это означает, что, если в создании изобретения участвовали несколько физических лиц, вложивших в него свой творческий труд, то все они считаются его авторами, а авторы (соавторы) изобретений, патенты на которые были получены работодателем, имеют право на вознаграждение за его использование.