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Решение суда о восстановлении на работе будет считаться исполненным после фактического допуска к работе

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В парламенте 20 апреля 2018 года был зарегистрирован законопроект №8316 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке принудительного исполнения решения суда в трудовых спорах».

Законопроектом предлагается дополнить Закон Украины «Об исполнительном производстве» нормой, в которой будет предусмотрено, что по решениям, подлежащим немедленному исполнению, исполнитель неотложно, но не позже следующего рабочего дня поступления исполнительного документа, выполняет действия, направленные на исполнение решения суда.

Согласно предложенным правкам, решение о восстановлении на работе исполняется немедленно исполнителем на основании исполнительного документа путем издания соответствующего постановления о восстановлении взыскателя на работе и внесении записи в трудовую книжку. Это постановление будет основанием для преступления к работе.

Сейчас решение считается исполненным должником (в данном случае работодателем) с дня издания приказа или распоряжения о восстановлении взыскателя на работе и внесения соответствующей записи в трудовую книжку, после чего исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства. Авторы законопроекта уточняют момент исполнения решения должником — день фактического допуска сотрудника к работе, после чего исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства.

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