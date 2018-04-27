С целью уменьшения уровня коррупции в Украине и продвижения антикоррупционных инициатив в государстве, Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) был разработан проект Закона Украины « Об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы».
Проанализировав ситуацию по поводу коррупции в Украине в 2017 году, инициаторы агентства пришли к выводу, что ее уровень достаточно высок.
Население Украины оценило степень коррупции в 3,98 балла по пятибалльной шкале оценивания. Коррупционным проявлениям подвержена также и сфера бизнеса. Так, около 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продолжение контракта.
Ранее Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала внедрить мониторинг системы электронного декларирования и принять ряд антикоррупционных законов. А также обеспечить работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, создать специализированный антикоррупционный суд и реализовать реформу госслужбы. Но Законом Украины «Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы» обеспечены лишь основы для проведения такой работы.
Среди основных мер, которые предлагает стратегия предусмотрены следующие: завершить процесс создания необходимой законодательной базы путем имплементации международно-правовых обязательств. Также нужно завершить формирование органов по предупреждению и противодействию коррупции, и четко разграничить их полномочия.
Изменения коснутся и НАПК. На законодательном уровне ему будет гарантирована организационная, финансовая и кадровая независимость. Орган будет иметь автоматизированный доступ ко всем информационным базам данных госорганов. Предусматривается разработка мер регуляторного характера для усиления прозрачности, независимости и беспристрастности принятия решений. Также предлагается контроль механизма проверки НАПК надлежащего исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления антикоррупционных программ.
Для предотвращения коррупции в судебной системе предлагается создать Антикоррупционный суд, а также определить на законодательном уровне конкретные требования к судьям этого суда, проводить специализированные учения судей по вопросам этики и добропорядочности. Предусматривается анализ законодательства с целью уменьшить количество органов, которые будут назначать судей.
Для устранения коррупционных рисков проектом предлагается изменить порядок формирования Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в которой большинство мест будут занимать прокуроры, назначенные всеукраинской конференцией прокуроров.
В соответствии с законопроектом, изменения антикоррупционной политики будут касаться государственных и коммунальных предприятий, а также частного сектора.
Законопроектом также предусмотрены меры усиления системы выявления и расследования коррупционных нарушений. Среди которых усовершенствовать порядок привлечения к ответственности за совершение админнарушений связанных с коррупцией, путем увеличения сроков наложения взыскания, завершить процесс создания Государственного бюро расследований и проводить аудит эффективности деятельности Национального бюро расследований.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
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