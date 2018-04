Сегодня 27 апреля 2018 года, 17:57

Судебное преследование киберсквоттинга от спикера LHS Наталии Владимировой

Среди списка объектов интеллектуальной собственности мы не найдем домена, пояснила в начале своей лекции для слушателей Школы судебной практики Legal High School о судебном преследовании киберсквоттинга Наталия Владимирова, патентный поверенный Украины, управляющий партнер патентно-правовой фирмы PRIMA VERITAS, CEO PatentBot.

Из-за наличия споров о доменах, в основе каждого из которых есть определенное правонарушение, возникает такое понятие, как «киберсквоттинг» (cybersquatting), которое, по сути, означает перехват доменов. В основном используется это как своеобразный вид бизнеса. Так, киберсквоттеры получают деньги, к примеру, с перепродажи доменов (самый распространенный вид киберсквоттинга). Чтобы зарегистрировать домен, люди идут даже на регистрацию ТМ, а затем за несколько десятков тысяч долларов продают соответствующее доменное имя. Другим способом получения финансовой выгоды из киберсквоттинга является отображение на сайте, в домене которого указано название определенной компании, информации, которая может навредить репутации бренда. Как показывает практика, часто «успешность» киберсквоттинга обеспечивается с помощью принципа «first come — first get», то есть первенства поступления заявки на регистрацию доменного имени.

Лектор рассказала о двух основных видах киберсквоттинга. Первым из них является typosquatting (от англ. typo — ошибка) — в этом случае злоумышленник надеется, что пользователь ошибется в доменном имени, например вместо instagram.com введет instafram.com. Второй вид — киберсквоттинг, направленный на использование чужих торговых марок или их частей, например регистрация доменного имени iphonephones.com или apple.net с учетом того, что настоящая компания Apple осуществляет деятельность под доменом apple.com.

Наталия Владимирова сообщила, что защита прав на определенный домен (в данном случае в зоне .UA) обычно проводится в судебном порядке, но можно пожаловаться и доменному регистратору, для чего необходимо иметь документы на регистрацию ТМ, ведь трудно честно отстоять свой бизнес без наличия зарегистрированных активов. А вот споры по киберсквоттингу относительно доменов, зарегистрированных не в зоне .UA, по словам лектора, решаются по процедуре UDRP (Uniform Domain Name Resolution Policy) — единая политика разрешения доменных споров. По этой процедуре могут решаться споры по киберсквоттингу в таких доменах верхнего уровня, как .COM, .NET, .BIZ, .CO, .INFO, .AERO .TV и др. Подобную процедуру проводят много органов, но наиболее популярный и близкий нам — Центр по арбитражу и посредничеству ВОИС (англ. WIPO Arbitration and Mediation Center).

Наталия Владимирова поделилась интересной историей о возникновении такого понятия, как «киберсквоттинг». В 1994 году американский журналист, сотрудник издания NewsDay, зарегистрировал домен mcdonalds.com на свое имя и написал об этом в газете шутливую заметку. В обмен на доменное имя журналист предложил McDonald’s заняться благотворительностью и создать в одной из школ Нью-Йорка компьютерный класс. Соглашение между первым в истории киберсквоттером и известной компанией благополучно состоялось, и каждая из сторон получила желаемое, а киберсквоттинг стал формой мошенничества в сети.

Лектор также поделилась примерами дел по киберсквоттингу из реальной практики. В 2006 году французская компания Michelin, крупнейший мировой производитель шин, обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском относительно доменных имен michelin.com.ua и michelin.net.ua. 8 июня 2010 года Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение: «Обязать регистранта доменного имени michelin.net.ua, а также лицо, чья деятельность рекламировалась на указанном сайте, прекратить любое использование обозначения MICHELIN в доменном имени michelin.net.ua».

Патентный поверенный убеждена, что самым большим недостатком процедуры рассмотрения споров относительно доменных имен в нашем государстве являются слишком длинные сроки такого рассмотрения, поэтому для его совершенствования следует ввести упрощенную процедуру, что значительно разнообразит и расширит практику судебных дел в сфере интеллектуальной собственности.