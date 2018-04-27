Сегодня 27 апреля 2018 года, 19:40

Марк Фейгин продолжит принимать участие в уголовном процессе в качестве общественного защитника

Марка Фейгина, лишенного накануне статуса адвоката, Московский городской суд все же допустил к рассмотрению дела незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Правда теперь он будет присутствовать на слушаниях в качестве общественного защитника.

Об этом сообщает «24 канал», со ссылкой на Twitter г-на Фейгина.

«Суд допустил меня к рассмотрению дела Романа Сущенко в качестве «другого лица» (общественного защитника). Также Сущенко заявил ходатайство о моем допуске посещений в тюрьме в качестве представителя в ЕСПЧ. Сейчас жду, когда суд вернет мне мой статус адвоката», – отметил он.

Позже Фейгин добавил, что уже находится в зале суда. Там защитники представляли свои доказательства. По словам экс-адвоката украинского политзаключенного в Кремле, Роман Сущенко в порядке.

Напомним, вечером 24 апреля с.г. стало известно, что в России лишили статуса адвоката Марка Фейгина, который был защитником Надежды Савченко, а сейчас защищает в российском суде украинского журналиста Романа Сущенко. По словам Фейгина, по лишением его адвокатского статуса стоит Администрация президента России.