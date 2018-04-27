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Заработную плату членам Счетной палаты могут увеличить

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика
Отдельно законопроектом предусмотрен оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней Отдельно законопроектом предусмотрен оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней

В парламенте 24 апреля 2018 года был зарегистрирован законопроект №8319 «О внесении изменений в Закон «О Счетной палате» (относительно отдельных вопросов деятельности Счетной палаты)».

Авторы законопроекта, обосновывая цель своих предложений, указали на необходимость приведения отдельных норм Закона «О Счетной палате» в соответствие с нормами Закона «О государственной службе» и с другими законодательными актами. Предлагается внесение изменений относительно организационно-кадрового обеспечения деятельности аппарата. Так, из состава аппарата Счетной палаты авторы законопроекта исключили патронажные службы членов Счетной палаты. Также, изменена система определения граничной численности аппарата Счетной палаты, которая утверждается ей самою же (сейчас Верховной Радой Украины по представлению Счетной палаты) по согласованию с комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого принадлежит вопрос бюджета. Дополнен перечень оснований для увольнения с должности председателя, членов Счетной палаты — достижение 65-летнего возраста. Напомним, что статья 19 действующего закона уже предусматривает, что членом Счетной палаты не может быть назначено лицо, достигшее 65-летнего возраста.

Также планируется увеличить заработную плату членам Счетной палаты. Так, должностной оклад председателя Счетной палаты составит 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас 30), заместителя председателя — 33 прожиточных минимумов (сейчас 27), других членов Счетной палаты — 30 прожиточных минимумов (сейчас 25). Напомним, прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 1762 грн. Кроме этого, субъекты законодательной инициативы предлагают дополнительные преференции — надбавки, доплаты, премии, и другие выплаты, в размерах, определенных решением Счетной палаты в пределах утверждённых фондом оплаты труда. Также, законопроектом предусмотрен оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Внесены изменения относительно процедуры голосования на заседаниях Счетной палаты. Так, решения Счетной палаты принимаются большинством голосов от состава Счетной палаты (сейчас от присутствующих на заседании), поскольку Счетная палата состоит из девяти человек, вотум будет равен пяти голосам.

Авторы проекта закона хотят уменьшить число субъектов, имеющих право обращения в Счетную палату с предложениями принятия мер внешнего государственного финансового контроля. Согласно правкам, на заседаниях Счетной палаты будут рассматриваться лишь предложения Верховной Рады Украины, Президента Украины и Кабинета Министров Украины (сейчас такое право, кроме перечисленных субъектов имеют комитеты, другие органы ВРУ, а также депутаты, подавая запросы и обращения). Также, предложенный законопроект исключает норму об обязанности Счетной палаты аргументировать неучтение таких обращений.

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