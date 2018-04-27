Сегодня 27 апреля 2018 года, 16:15

ГПУ и СБУ задержали судью и руководителя аппарата Подольского райсуда Киева

Руководителя аппарата Подольского районного суда Киева, а также одного из судей задержали за получение взятки, передает УНН, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 тыс. долларов США за принятие позитивного решения по судебному делу.

Двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 тыс. долларов США за принятие позитивного решения по судебному делу. По словам собеседника агентства, в настоящее время в Подольском районном суде Киева и по месту проживания обоих фигурантов дела проводятся сакционированные обыски.

Также, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски. Операцию проводят работники столичного главка СБУ совместно с САП и ГПУ.