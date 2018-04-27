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LHS: Богдан Дучак представил истории из жизни legal abuse-team украинского регистратора и хостинг-провайдера

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Изучение возможностей судебной защиты прав интеллектуальной собственности в Legal High School продолжила лекция Богдана Дучака, партнера, соучредителя Axon Partners. Он презентовал наработки юристов, представляющих регистраторов и хостинг-провайдеров в доменных спорах.

По его словам, нарушения прав на торговую марку относятся к одной из наиболее распространенных категорий жалоб. При этом предъявляются требования о прекращении нарушения, блокировании сайта, переделегировании доменного имени, направлении жалобы потребителю, раскрытии информации о потребителе. Партнер Axon Partners прокомментировал позицию, которую занимают регистраторы и провайдеры по каждому из указанных требований. «Без решения суда сайт мы не блокируем», — подчеркнул Богдан Дучак.

Далее лектор остановился на нюансах судебного рассмотрения доменных споров. Он, в частности, процитировал позицию суда, согласно которой регистратор не является надлежащим ответчиком в делах, которые касаются контента: «Доменное имя не отожествляется с веб-сайтом и контентом, который на нем хранится. То есть веб-сайт и информация, предоставляемая через него, в техническом понимании не связаны с услугами регистрации доменных имен. При этом регистратор не имеет никакого отношения к непосредственному использованию доменного имени с целью предоставления услуг, продажи товаров или опубликования какой-либо информации на таком веб-сайте».

В продолжение лекции Богдан Дучак рассказал о некоторых интересных кейсах, касающихся исполнительного производства, запросов УЦПНА, а также некорректных и взаимоисключающих исковых требованиях.

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