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Крупнейшие банки лишены лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке

27 апреля 2018 года Источник:Новое Время
В частности, аннулированы лицензии на управление ценными бумагами и андеррайтинг «Ощадбанка», «Ситибанка» и «Банка ¾» В частности, аннулированы лицензии на управление ценными бумагами и андеррайтинг «Ощадбанка», «Ситибанка» и «Банка ¾»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по итогам заседания 27 апреля с.г. аннулировала 11 банкам и еще 11 финансовым компаниям лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Об этом сообщил регулятор, передает «Новое время».

Так, аннулированы лицензии на управление ценными бумагами и андеррайтинг «Ощадбанка», «Ситибанка» и «Банка ¾», на управление ценными бумагами аннулированы лицензии «Укргазбанка» и «ТАСкомбанка». Кроме того, банкам «Юнисон», «Земельный капитал» и «Траст-капитал» – аннулировали лицензии на дилерскую деятельность. Также аннулировали лицензии «Дойче Банка ДБУ» и «Банка Фамильный» на брокерскую деятельность и последнем. «Банку Фамильный» и «Альфа-банку» аннулировали лицензии на андеррайтинг.

Кроме того, регулятор аннулировал лицензии компаниям «Альтана Капитал Ай Пи Секьюритиз», «Миллениум Капитал», «ИК А.И.С.Т. – Инвест» (всем – на андеррайтинг), «Запорожсталь-АГ», «Планета сервис», «Феникс» (всем на дилерскую деятельность), «Информационно-депозитарный центр Глобал Киев-дилер» (оба на деятельность по управлению ценными бумагами), «Коллегия - ценные бумаги» – на депозитарную деятельность и «Стокмаркет-инвест» – на брокерскую деятельность.

Нацкомиссия уточняет, что лицензии аннулированы в связи с неосуществлением лицензиатами профессиональной деятельности на фондовом рынке в период с 1 января 2017 по 12 апреля 2018 года.

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