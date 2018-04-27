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LHS: Татьяна Харебава дала рекомендации, как бороться с контрафактом, реализуемым через интернет

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

О доменных спорах в аспекте борьбы с контрафактом слушателям Legal High School рассказала Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности и IT-права ADER HABER. Сделав обзор законодательного регулирования использования доменов, лектор сосредоточилась на анализе обстоятельств, при которых возникают доменные споры. По ее словам, наиболее распространенными являются три причины: доменное имя повторяет или имитирует ТМ, коммерческое наименование, географическое обозначение; у ответчика отсутствуют права или законные интересы в отношении «спорного» доменного имени; доменное имя было зарегистрировано или использовалось недобросовестно.

Г-жа Харебава прокомментировала распространенные разновидности киберсквоттинга и назвала преимущества и недостатки различных вариантов рассмотрения доменных споров на примере громких кейсов.

Переходя к вопросам использования доменов в торговле контрафактом (продукцией, которая произведена и выведена на рынок с нарушением прав интеллектуальной собственности), Татьяна Харебава рассказала о масштабе проблематики, разновидностях и распространенных мифах, дала практические рекомендации, как бороться с контрафактом. Она, в частности, обратила внимание на необходимость постоянного мониторинга прав интеллектуальной собственности, включение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр (позволяет достаточно эффективно противодействовать продажам контрафакта через интернет), инициирование уголовного преследования нарушителей и судебного производства о взыскании убытков.

Лектор также привела примеры блокирования сайтов провайдером в качестве обеспечительной меры. Так, говоря о деле «Cartier, Montblanc and Richemont vs BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin», которое рассматривалось английским судом, она проанализировала, какие меры могут быть применены к сайту-нарушителю. Апелляционный суд при рассмотрении этого дела решил, что правообладатели ТМ могут получать определения о блокировании интернет-провайдерами доступа к веб-сайтам, которые продают контрафакт. Также, по мнению суда, экономично и более эффективно требовать от интернет-провайдера принятия мер по предотвращению правонарушений, а не предъявлять требования непосредственно к нарушителям. Г-жа Харебава подчеркнула, что данное дело является прецедентным ввиду блокирования доступа не только к целевым веб-сайтам, но и к их доменам, поддоменам и каким-либо другим IP- или або URL-адресам.

В качестве примера практики украинских судов по блокированию сайтов было приведено определение Голосеевского суда г.Киева по делу «MIELE vs собственники «shopmiele.com.ua» и «premiumshop.com.ua».

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