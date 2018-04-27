Сегодня 27 апреля 2018 года, 17:57

Приглашения иностранных студентов на обучение можно проверить через систему Blockchain

Уже в мае этого года планируется запуск онлайн-платформы StudyPass, которая будет работать по технологии Blockchain. Она позволит проверять достоверность приглашения на обучение иностранных студентов, а также будет содержать полезную информацию об образовании в Украине. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба на презентации по использованию Blockchain в образовании.

Об этом информирует Министерство образования и науки Украины на своем сайте.

«Пионером использования платформы StudyPass стал сайт Study in Ukraine Украинского государственного центра международного образования, а партнерами – e-Ukraine, Intela Solutions. Именно они будут регистрировать приглашение на обучение иностранным студентам, которые можно проверять с помощью Blockchain. Используя инструменты платформы подделать приглашение невозможно. В то же время, его легко можно найти по QR-коду. Дополнительно на платформе будет размещена полезная справочная информация для иностранных студентов, которые планируют обучение в Украине», – отметил Роман Греба.

Благодаря технологии блокчейна зарегистрированные приглашения будут защищены от изменений специальными средствами. Также система показывает малейшие изменения файла и помогает их быстро обнаружить. Все это поможет обезопасить иностранных студентов от поддельных приглашений на обучение и откроет доступ к этой информации в любое время.

Еще одно преимущество – студент уже не будет зависеть от бумажного экземпляра приглашения, который можно повредить или потерять. Пользователи StudyPass могут указать регистрационный номер приглашения, указанный на документе, дату рождения и убедиться в достоверности информации. Далее система автоматически переведет пользователя в личный кабинет, где будет храниться другая полезная информация. Впоследствии для перехода в кабинет можно использовать QR-код, напечатанный на приглашении.