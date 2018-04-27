Сегодня 27 апреля 2018 года, 17:57

Минздрав рассказал об особенностях закупок лекарств за средства бюджета в 2018 году

В этом году закупки будут осуществляться по 40 направлениям государственной программы на общую сумму 5,9 млрд гривен. Закупки препаратов для Украины будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), британское закупочное агентство Crown Agents.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, все организации определены принятым парламентом законом и имеют значительный опыт в области медицинских закупок. Так, ЮНИСЕФ работает в 190 странах и является мировым лидером в сфере закупок вакцин. ПРООН действует в 170 странах, помогая им в обеспечении устойчивого развития и преодолении бедности. Crown Agents работает в более чем 100 странах и имеет 185 лет опыта в международных закупках.

«Успешный опыт работы с международными организациями в вопросе закупок лекарств показал, что мы движемся в правильном направлении. Но мы продолжаем работать над улучшением механизма закупок. В этом году, учитывая рекомендации Счетной палаты, мы усовершенствовали заключенные договора»,–- отмечает заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

В частности, в договоре согласованы сроки тендерных процедур международных организаций. То есть уже на этапе подписания договора Минздрав согласовывает сроки, необходимые на объявление и проведение тендера, оценка предоставленных предложений и тому подобное.

Кроме того, новая редакция договоров предусматривает изменения условий оплаты и введение поэтапной оплаты каждой программы. Отныне Министерство будет оплачивать препараты на этапе заключения договоров между организациями и поставщиками лекарств. В сметах также указываться информация о сроках поставок препаратов.

Напомним, что в 2015 году Минздрав начал закупать лекарства через международные организации, что позволило обеспечить большее количество пациентов качественными препаратами. Кроме того, согласно заключению Счетной палаты, благодаря сотрудничеству с международными организациями удалось сэкономить до 40% средств государственного бюджета, выделенного на закупку лекарств.

«Очень приятно наблюдать за тем, как постепенно совершенствуется система закупок Украины благодаря внедрению прозрачных и согласованных с международными стандартами процессов, – комментирует руководитель проектов Crown Agents Кристин Джексон. – Именно такие изменения делают закупки эффективными, а это значит, что степень удовлетворения реальной потребности в жизненно важных лекарствах и медицинских изделиях постоянно растет, и все больше украинский получают качественное, инновационное и своевременное лечение ».

«ЮНИСЕФ приветствует возможность и в дальнейшем поддерживать Министерство здравоохранения через закупку жизненно необходимых вакцин и антиретровирусных препаратов, чтобы обеспечить надежную защиту от инфекционных болезней для детей и взрослых в Украине и доступ к непрерывному лечения для людей, живущих с ВИЧ / СПИД. ЮНИСЕФ также продолжит оказывать техническую поддержку Правительства по созданию эффективной и прозрачной национальной системы закупок», – отметила Джованна Барберис, Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.