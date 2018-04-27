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Университеты будут публиковать содержание образовательных программ

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Отныне высшие учебные заведения должны размещать на своих сайтах образовательные программы, реализуемые в этих учреждениях. Это предусмотрено приказом МОН Украины от 19 марта 2018 года №253 «О внесении изменений в приказ МОН от 30 октября 2017 года №1432», который уже прошел регистрацию в Минюсте и опубликован в Официальном вестнике Украины.

Как сообщает сайт МОН, вместе с образовательной программой также на сайте должны быть размещены образовательные компоненты, входящие в нее. Отдельно высшие учебные заведения должны сообщить МОН о перечне образовательных программ, начатых в рамках лицензированной специальности.

«Таким образом, мы внедряем еще один механизм для обеспечения прозрачности работы высших учебных заведений. Обязательная публикация на сайтах образовательных программ и их компонентов позволит, например, абитуриентам при выборе вузов для поступления предварительно ознакомиться с программами и сравнить их», — отметил директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Андрей Шевцов.

Также в документе предусмотрено, что на основании действующих сертификатов об аккредитации специальностей образовательные программы заведений признаются аккредитованными до 1 марта 2019 года.

В Министерстве напоминают, что сейчас идет тестирование работы системы электронного лицензирования, а с 1 июня с.г. МОН планирует перейти на лицензирование образовательной деятельности вузов исключительно в электронном виде.

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